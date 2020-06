Stati Generali, Gentiloni: "Orgoglioso di Italia in mesi terribili"

(Agenzia Vista) Roma, 13 giugno 2020 Stati Generali, Gentiloni: "Orgoglioso Italia in mesi terribili" Ho vissuto questi mesi terribili lontano dall'Italia e devo dire che l'Italia ha dato il buon esempio, i cittadini italiani si sono comportati con dignità, disciplina e onore come recita la costituzione. Direi che tutti i cittadini lo hanno fatto e le autorità hanno dato indicazioni che, lo abbiamo visto in base a quanto accaduto negli altri paesi, si sono dimostrate ragionevoli e corrette". Così il Commissario Europeo agli Affari Economici, Paolo Gentiloni, intervenendo agli Stato Generali organizzati a Villa Pamphili. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it