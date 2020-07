(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2020 Stato emergenza, Bordo (Pd): "Sosterremo scelte Governo per contenere l'epidemia" La dichiarazione di Michele Bordo, vice capogruppo PD camera: "Il Pd sosterrà tutte le scelte dell'esecutivo per contenere l'epidemia, anche perché i rischi sanitari non sono ancora finiti. Per questa ragione il Governo fa bene a proseguire con cautela e rigore. E' proprio grazie alle scelte di questi mesi se piano piano stiamo tornando alla normalità" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev