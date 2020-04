"Stay home", la scultura nella sabbia di un artista a Gaza

Roma, 6 apr. (askanews) - L'artista palestinese Dergham Krakeh, assieme a un amico, chiede agli abitanti di Gaza di "Stare a casa", con una scultura nella sabbia che rilancia l'appello in inglese "Stay home", mentre nella Striscia attualmente si contano 12 casi di contagio di Covid-19, tutti sottoposti a isolamento. Migliaia di palestinesi rientrati nel paese dall'Egitto sono stati a loro volta messi in quarantena."Vogliamo fare qualche cosa di fronte alla diffusione del coronavirus. Abbiamo compreso che la gente esce ancora spesso in strada e che questo è un errore, allora abbiamo pensato di fare questa scultura con il messaggio 'Restate a casa' affinché la gente resti a casa", ha spiegato l'artista 18enne.