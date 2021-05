Sticchi Damiani (Aci): "Attenzione a sicurezza stradale coinvolgendo giovani con campagne dedicate"

(Agenzia Vista) Roma, 22 maggio 2021 "La sicurezza è fondamentale non solo per gli italiani, ma anche per gli stranieri che vengono in Italia. Noi in concomitanza con il Giro d'Italia abbiamo rilanciato la campagna Rispettiamoci per rispettare i ciclisti, ma anche i ciclisti devono rispettare le norme, perchè anche un ciclista con una manovra sbagliata può causare danni seri. Noi siamo convinti che si ottenga molto di più con queste campagne, che coinvolgono anche i giovani, piuttosto che con le sanzioni". Così Angelo Sticchi Damiani, presidente Aci, alla Conferenza nazionale del turismo motoristico organizzata da Anci. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it