(Agenzia Vista) Roma, 16 febbraio 2021 Stop sci, Marsilio (Gov. Abruzzo): "Stagione finita, si indennizzi su media fatturato ultimi 3 anni" "Tranne le stazioni in alta quota, a marzo inoltrato la maggior parte non ha più la neve, di fatto la stagione è finita. Bisogna rapidamente prendere una decisione seria: dire 'non si può sciare, è pericoloso e si indennizza il fatturato della stagione persa. Una proposta onesta sarebbe quella di prendere una media del fatturato degli ultimi tre anni e su quella tarare un indennizzo". Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio in un incontro online con gli operatori del settore. FdI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev