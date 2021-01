Strage di Viareggio, Parrotta: "Eterno conflitto tra rabbia e diritti"

(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2021 “La Suprema Corte è arrivata a sentenza all'interno della vicenda di Viareggio: se da un lato è stato rinviato alla Corte Distrettuale competente la rivalutazione del caso, dall'altro il raggiungimento della sentenza, ancorché con la dichiarazione di prescrizione, ha confermato l'assetto accusatorio. Quella sentenza ha riaperto l'annoso dibattito tra rabbia delle vittime da un lato e diritti dell'imputato dall'altro, anche se, i Giudici della Suprema Corte sono riusciti a bilanciare in maniera attenta ambo le parti. E’ vero: il venir meno di una circostanza aggravante, dal punto di vista tecnico, ha condotto alla dichiaratoria della prescrizione ma dall'altra parte prescrizione non significa assoluzione e quindi è stato possibile applicare addivenire alle statuizioni civili” Lo dichiara l’avvocato Alessandro Parrotta, direttore dell’Ispeg, in un video. 01_12 agenziavista.it