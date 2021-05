Tassa di Successione, De Luca: "Affrontare il tema in modo cosi banale è autolesionismo politico"

(Agenzia Vista) Napoli, 28 maggio 2021 "Il tema della successione è un tema talmente delicato che affrontarlo in modo superficiale è un atto di autolesionismo politico. Nelle successioni non c'è solo la rendita, ma anche il sacrificio di una vita. Questo è un tema fa affrontare con attenzione, perchè conta anche la comunicazione. Perchè se arriva il tema in modo così generico, le persone hanno il diritto di mandare a quel paese i politici. Consiglio di leggere "Le prediche inutili" di Einaudi", così De Luca durante la diretta sui dati Covid. / Facebook Vincenzo De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev