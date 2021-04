(Agenzia Vista) Roma, 18 aprile 2021 “Il Partito democratico ha sempre sostenuto che per riaprire occorre accelerare sulle vaccinazioni e poi riaprire in modo graduato. Ora occorre salvaguardare i più fragili e far ripartire l'economia. L'attenzione deve essere puntata soprattutto su tre fronti: giovani, donne e Sud”. Lo ha detto l'esponente del Pd Irene Tinagli in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it