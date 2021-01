(Agenzia Vista) Roma, 11 gennaio 2021 Toninelli: "Da giornali fake news coi nostri soldi, ben vengano tagli all'editoria" L'esponente del Movimento 5 stelle Danilo Toninelli su Facebook torna sul caso Gregoretti: "Le gravi falsità diffuse sulla mia deposizione nel caso Gregoretti sono un caso emblematico di pessima (e scorretta) informazione. Tramutare una testimonianza genuina e onesta in un cumulo strumentalmente orientato di “No, non ricordo” ha portato alla sovversione della realtà e all'inganno dell'opinione pubblica in danno delle vere vittime del serio problema degli sbarchi clandestini. Occorre al più presto introdurre nuove disposizioni per restituire ai cittadini il sacrosanto diritto di essere informati da una stampa libera e non soggetta a condizionanti interessi di parte". 02_31 Facebook Toninelli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev