(Agenzia Vista) Liguria, 25 gennaio 2021 24-01-21 Toti: "Crociere Msc ripartono, speriamo Liguria torni gialla prossima settimana" "La Liguria riparte! Riprende il mare oggi da Genova Msc Grandiosa, guidando la ripresa del settore crocieristico. Un bel segnale per la nostra regione, mentre i dati sulla diffusione del virus sono in continuo miglioramento. Speriamo di tornare in zona gialla dalla prossima settimana e, senza abbassare la guardia, passare presto in fascia bianca, restituendo davvero un pò di normalità alle nostre attività e a tutti i liguri. Coraggio". Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in diretta Facebook. Facebook Toti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev