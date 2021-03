Toti all'inaugurazione dell'hub Fiera del Mare: "Da qui cominciamo a costruire il futuro"

(Agenzia Vista) Genova, 29 marzo 2021 "Diamo il via oggi da Genova, da questo grande hub, forse uno dei più grandi a livello nazionale, a una campagna di vaccinazione senza precedenti nella nostra regione. Oggi vedo qui tante persone che hanno affiancato la nostra sanità e voglio ringraziarli tutti perchè insieme lavoreranno per raggiungere i risultati, senza mettersi medaglie. Dobbiamo anche pensare al futuro, da qui cominciamo a costruire il futuro". Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in occasione dell'apertura del nuovo Hub vaccinale alla Fiera del Mare di Genova. Courtesy Primocanale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev