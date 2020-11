(Agenzia Vista) Genova, 21 novembre 2020 Toti “Non sarà un Natale penitenziale come dicono alcuni” “Non sarà un Natale di cenoni, non sarà un Natale di feste in piazza, ma non può essere neppure un Natale penitenziale come qualcuno lo vorrebbe descrivere, non aiuta continuare a dire che sarà un Natale triste e cupo”. Così il Governatore della Liguria Giovanni Toti durante la diretta sull’aggiornamento alla situazione della lotta alla crisi pandemica. / Facebook Giovanni Toti Durata: 01_06 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev