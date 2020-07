(Agenzia Vista) Sorrento, 16 luglio 2020 Trasporti, Di Caterina (dg Alis) Governo ci ascolti per il bene del settore "Noi ci aspettiamo maggior coinvolgimento dal Governo. Il settore dei trasporti, pur non essendosi mai fermato, ha bisogno di risposte da parte del Governo, ma le misure non sono andate nella direzione che ci aspettavamo" così il direttore generale di Alis Marcello Di Caterina parlando a margine della prima giornata dell'evento "La due Giorni di Alis" a Sorrento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev