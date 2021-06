Treu (Cnel): "Sport e corretta nutrizione non solo chiavi del risparmio ma anche del benessere"

(Agenzia Vista) Roma, 03 giugno 2021 "Ho solo un'obiezione da fare ed è relativa al titolo di questo evento: non è solo la chiave per il risparmio ma anche la chiave per la salute e per il benessere. Per la prima volta nel Pnrr c'è un'attenzione specifica allo sport, oltre che un investimento istituzionale nella Sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali". È come con l'energia. È certo che dobbiamo fare le energie alternative e le fonti diverse, ma il primo investimento nel risparmio energetico è il comportamento personale nel risparmio di acqua e di luce. Se milioni di italiani sprecano, tutto questo va in fumo. Così come se gli italiani non seguono queste elementari indicazioni, tutta la spesa sanitaria fa più fatica". Lo ha detto Tiziano Treu, Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel), aprendo i lavori del webinar dal titolo 'Attività fisica e corretta nutrizione: la chiave per il risparmio della spesa sanitaria'. "I corretti stili di vita sono fondamentali per il benessere. Cnel Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev