(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2021 Troncone (AD Aeroporti di Roma): "Hub di Fiumicino potrà gestire fino a 3500 vaccinati al giorno" "Oggi la linea del fuoco è la campagna vaccinale, quando arriveranno le dosi in questa struttura potremmo gestire fino a 3500 vaccinati al giorno, è un esempio di come si possa fare sistema tra Aeroporti di Roma, Regione Lazio e la Croce Rossa per essere efficaci per contrastare il covid." Così Marco Troncone, AD di Aeroporti di Roma, fuori dal centro vaccinale anti-covid di Fiumicino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev