Trump: l'accordo tra Israele ed Emirati Arabi sarà siglato in Usa

Roma, 14 ago. (askanews) - L'accordo tra Israele ed Emirati Arabi Uniti sarà firmato tra circa tre settimane alla Casa Bianca dal Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dal Principe ereditario di Abu Dhabi, lo sceicco Mohammed bin Zayed Al-Nahyan. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump."Voglio ringraziare il Primo Ministro Benjamin Netanyahu di Israele e il principe ereditario Mohamed bin Zayed degli Emirati Arabi Uniti, due persone fantastiche, per la loro visione e la loro leadership. E non vedo l'ora di ospitarli alla Casa Bianca molto presto per firmare formalmente l'accordo. Probabilmente lo faremo nelle prossime tre settimane. Verranno a Washington", ha dichiarato Trump.