(Agenzia Vista) Usa, 30 ottobre 2020 Trump: "Consegneremo un vaccino sicuro al popolo americano in poche settimane" "Consegneremo un vaccino sicuro al popolo americano in poche settimane". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in un comizio in Wisconsin. 01_10 Trump Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev