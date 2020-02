Trump in India, col "grande amico" Modi allo stadio del cricket

Ahmedabad, 24 feb. (askanews) - Il presidente americano Donald Trump è arrivato nella città indiana di Ahmedabad, nel Gujarat, per l'inizio di una visita di Stato di due giorni. Accompagnato dalla moglie Melania e dalla figlia Ivanka, Trump è stato accolto all'aeroporto dal primo ministro indiano Narendra Modi.I due leader presiederanno una grande manifestazione di circa 100.000 persone nel più grande stadio di cricket al mondo, nello Stato natale di Modi, prima che Trump e Melania ripartano per il Taj Mahal.Prima di arrivate allo stadio, Trump ha fatto una breve sosta allo Sabarmati Ashram, dove il leader dell'indipendenza indiana Gandhi, ha vissuto per 13 anni. Sul libro dei visitatori Trump ha scritto: "Grazie al mio grande amico il premier Modi per questa magnifica visita".L'India è il principale partner commerciale degli Stati Uniti con un interscambio pari a 142,6 miliardi di dollari nel 2018. Trump ha sottolineato, però, che i dazi indiani sono "inaccettabili" e ha parlato dell'India come del "re" delle imposte.