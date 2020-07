(Agenzia Vista) Washington, 05 luglio 2020 Trump siamo un'America unica, siamo per America first Le celebrazioni alla Casa Bianca per l'Indipendence Day degli Stati Uniti. Nel corso della cerimonia è intervenuto il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump il quale ha nuovamente attaccato la Cina per la diffusione del Coronavirus, annunciando che sarà possibile trovare il vaccino entro la fine dell'anno. / facebook White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev