(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2020 Ue, Conte: "Accordo a luglio, compromesso al ribasso sarebbe inaccettabile" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferisce alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 luglio: "Oggi in Europa o vinciamo tutti o perdiamo tutti. Per questo riteniamo cruciale che la decisione del Consiglio Ue sia assunta entro luglio e non sia svilita dal compromesso al ribasso, sarebbe inaccettabile dal punto di vista economico, politico e anche morale". / Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev