(Agenzia Vista) Roma, 29 settembre 2020 Ue, Meloni eletta presidente Ecr: "Dimostra che c'è spazio per una destra moderna di governo" La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, è stata eletta presidente del partito dei Conservatori e Riformisti europei. Così la presidente Meloni a margine della conferenza stampa al Senato: "Abbiamo sentito raccontare per anni dal mainstream che con noi l'Italia sarebbe isolata, che noi non avevamo legami: le tante delegazioni e la centralità che vedete oggi raccontano un'altra storia, che c'è una rete molto significativa di partiti spesso anche di governo, che c'è spazio per una destra moderna di governo che i conservatori rappresentano benissimo". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev