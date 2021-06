Un caffè omaggio per festeggiare il ritorno dei clienti al bancone, l’iniziativa di un bar di Milano

(Agenzia Vista) Milano, 1 Giugno 2021 Un caffè in omaggio per celebrare la ripresa delle consumazioni all’interno dei locali. Soprattutto al bancone del bar. E’ l’iniziativa pensata da Illy Caffè a cui hanno aderito oltre 3 mila bar in tutta Italia, compresi i punti vendita del brand. Tra questi, anche il locale in via Monte Napoleone a Milano. “Quello del caffè al bancone del bar è un ritual preferito da sei italiani su dieci. Oggi lo abbiamo voluto celebrare con un gesto che è sia simbolico che concreto allo stesso tempo”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Illy Caffè, Massimo Pogliani. Per l’occasione è stata creata anche la speciale tazzina “RipARTiAMO”, firmata dall’artista Matteo Attruia. “E’ sicuramente un momento importante. E per una ripresa ci vuole un omaggio per invogliare i consumatori a riprendersi la vita di prima”, ha detto uno dei clienti del bar nel cuore di Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev