Usa, incappucciato da polizia: morto l'afroamericano Daniel Prude

Roma, 3 set. (askanews) - Spunta un altro video di violenze da parte della polizia Usa nei confronti di un afroamericano. Risale allo scorso marzo ed è stato diffuso dalla famiglia del giovane 41enne morto alcuni giorni dopo essere stato arrestato e incappucciato dagli agenti a Rochester. Si chiamava Daniel Prude e la famiglia ha detto che soffriva di disturbi mentali. Erano stati loro a chiamare i soccorsi perché non lo trovavano più.Vagava nudo per strada quando è stato fermato; gli agenti gli hanno messo in testa un cappuccio antisputo dopo averlo ammanettato e nelle immagini, violente, delle telecamere della polizia, si vede che gli schiacciano la testa a terra per due minuti. Dopo aver perso i sensi è stato caricato in ambulanza e non si è più ripreso, è morto in ospedale. La famiglia chiede giustizia. E' stata aperta un'inchiesta.E' solo l'ennesimo caso di violenze della polizia verso i neri che stanno scuotendo e indignando l'America e il mondo, con proteste in tutto il Paese alla vigilia del voto, anche se emerge a distanza di mesi. Prima ancora dell'uccisione di George Floyd e del ferimento di Jacob Blake, rimasto paralizzato.