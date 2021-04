Vaccini, Fedez: "Fontana e Moratti chiedete almeno scusa"

(Agenzia Vista) Milano, 03 aprile 2021 "Questa è la modalità Lombardia: cercare di tappare i buchi trovando delle soluzioni che non siano uguali per tutti ma che mettano a tacere le polemiche di un sistema che fa acqua da tutte le parti. Chiedo a voi direttamente, Attilio Fontana e Letizia Moratti: vogliamo riscoprire il senso della vergogna e chiedere scusa a tutti i cittadini per aver adottato un comportamento che non vede nel cittadino stessi diritti e opportunità ma una modalità che verte a salvarsi la faccia dalla gogna mediatica?". Così Fedez in una storia su Instagram in risposta alle polemiche nate dopo il post della moglie, Chiara Ferragni, sulla vaccinazione della nonna del cantante solo a seguito di sue sollecitazioni dai social. Ig Fedez Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev