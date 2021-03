Vaccino, l'appello di Luxuria sui social: "No vax, no sex. Sbrighiamoci"

(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2021 Vaccino, l'appello di Luxuria sui social No vax, no sex Un appello a vaccinarsi da parte di Vladimir Luxuria sulla sua pagina Facebook, dove invita i follower a sostenere la campagna di vaccinazione contro il Covid: "Penso soprattutto ai single! No Vax, No Sex". Facebook Luxuria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev