(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2021 Verini (Pd): "Non trattiamo con Renzi, chi vota fiducia ha a cuore l'Italia e l'Europa" "Renzi ha chiuso la porta e ha fatto dimettere le proprie ministre, noi non trattiamo con Renzi. Chi vota la fiducia vota per l'Italia e per l'Europa, non per un partito". Lo ha detto il deputato Pd Walter Verini entrando alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev