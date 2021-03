Vertenza Stato-medici specialisti, Castaldo (M5s): "Dall’Europa spinta a chiudere la vicenda"

(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2021 "La mancata remunerazione dei medici ex specialisti 1978 2006 è da troppo tempo in attesa di essere risolta in modo equo. Importanti segnali dall’Europa stanno arrivando nella direzione sperata. L’UE sta mettendo in campo numerosi programmi dedicati non solo alla ricerca ma direttamente alla sanità e al rafforzamento dei sistemi sanitari dei Paesi Europei. La questione che era già arrivata alla Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo che alla corte di giustizia dell’UE di Lussemburgo. Questa rinnovata sensibilità dell’Europa di essere protagonista del cambiamento sanitario è l’occasione per rivedere l’approccio alla nostra sanità, colmando iniquità e discriminazioni che sono da troppo tempo esistenti". Lo ha dichiarato il vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo in occasione della conferenza stampa Consulcesi. L’impegno di questo governo manifesterebbe profondo rispetto che dobbiamo ai nostri medici per il grandissimo lavoro e il percorso di formazione che hanno svolto nella loro vita professionale e per l’impegno in prima nell’emergenza del Covid. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it