Via libera al Dl semplificazioni, Conte: "E' una rivoluzione", il discorso in 3 minuti

(Agenzia Vista) Roma, 07 luglio 2020 Dl semplificazioni, Conte e' una rivoluzione, lo speciale "Il Dl semplificazioni è il trampolino di lancio di cui aveva bisogno l'Italia. Offriamo una strada, un percorso a scorrimento veloce per tutte le opere. Alziamo il limite di velocità per l'Italia, ma rafforziamo i presidi di legalità. Abbiamo approvato un elenco di 130 opere da realizzare con urgenza. Abbiamo fatto convergere esigenze di quattro forse politiche, ritengo che sia stato raggiunto un risultato clamoroso" così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa sul Dl Semplificazione. / youtube Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev