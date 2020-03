(Agenzia Vista) Abruzzo, 25 marzo 2020 Vietate le messe. In Abruzzo il parroco risolve così: porta statua della Madonna casa per casa L'idea di Don Camillo Lancia, il parroco di Picciano, in provincia di Pescara / fonte Facebook @siscriveAbruzzo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev