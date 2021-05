Visco: "Fuorviante contrapporre Stato e mercato"

(Agenzia Vista) Roma, 31 maggio 2021 "Non bisogna confondere la necessità di uno Stato più efficace nello svolgere le funzioni che ora gli sono affidate con quella di estenderne i compiti. E’ fuorviante la contrapposizione tra Stato e mercato, che invece sono complementari. Un’economia sana ha bisogno di entrambi: di buone regole, servizi pubblici di qualità e interventi in aree in cui i rendimenti sociali sono alti ma l’attività privata è insufficiente ", così il governatore della Banca d'Italia Visco nelle "Considerazioni finali". / Banca d'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev