(Agenzia Vista) Roma, 31 maggio 2021 "Al netto di fattori temporanei le variazioni dei prezzi restano molto contenute. La crescita del Pil dovrebbe prendere il via dalla seconda parte dell'anno superando il 4%. Benchè in ripresa, principalmente per il rincaro delle materie prime, le prospettive a medio termine dell'andamento al consumo restano deboli", così il governatore della Banca d'Italia Visco nelle "Considerazioni finali". / Banca d'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev