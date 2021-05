Von der Leyen: "400 milioni di vaccini in arrivo, a questi ritmi ci prepariamo a riaprire"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 25 maggio 2021 "Nell'Unione europea stiamo facendo grandi progressi. Vediamo diminuire i numeri dei ricoveri e questo è buono. In giugno arriveranno 400 milioni di dosi e avremo abbastanza vaccini per vaccinare il 70% della popolazione Eu. Ci prepariamo a riaprire. Ora aspettiamo che l'Ema autorizzi la vaccinazione per la fascia 12-15 anni", così la presidente della Commissione europea Von der Leyen dopo il Consiglio europeo. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev