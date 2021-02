(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2021 Voto Rousseau, Salvini: “Spero che interesse del Paese sia prima del partito come per la Lega” “Voto su Rousseau? Credo che tutti dovrebbero mettere l’interesse del Paese davanti all’interesse del partito. La Lega lo ha fatto, spero che lo faranno anche gli altri-”. Così il leader della Lega Matteo Salvini in una dichiarazione in Piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev