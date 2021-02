(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2021 Voto Rousseau, Verini (PD): “Bene per il si, rafforza polo progressista PD-M5S-LeU” “Voto si su Rousseau? Voto che va rispettato. Siamo soddisfatti che le forse che hanno sostenuto lealmente il Governo Conte, e che nella rispettiva autonomia sosterranno il Governo Draghi, possono essere un contributo al programma che sta partendo. E poi occorre costruire rafforzare un polo, uno schieramento progressista, che si veda basato su PD M5S LEU, forze ambientaliste, forze civiche, che possa competere sia per le amministrative sia per le politiche quando saranno. Voto che non solo rispettiamo ma bene che sia andato così dal nostro punto di vista”. Così Walter Verini (PD) a margine della direzione nazionale del Partito Democratico fuori dalla sede di Via Sant’Andrea delle Fratte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev