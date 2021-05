William attacca la Bbc: l'intervista a mia madre fu "ingannevole"

Roma, 21 mag. (askanews) - Il principe William ha attaccato la Bbc per quelle che ha definito "bugie" e "inganni" per assicurarsi l'intervista esclusiva di sua madre con Martin Bashir nel '95, intervista che secondo lui alimentò le sue paranoie e contribuì alla rottura del matrimonio con il principe Carlo. Una critica arrivata dopo la pubblicazione di un rapporto secondo cui l'ex giornalista usò "comportamenti ingannevoli" per indurre la principessa Diana ad accettare di essere intervistata."È mia opinione che il modo ingannevole in cui l'intervista è stata ottenuta abbia sostanzialmente influenzato ciò che mia madre ha detto - ha detto William in una dichiarazione pubblica in tv -. L'intervista ha contribuito notevolmente a peggiorare il rapporto dei miei genitori e da allora ha ferito innumerevoli altre persone. Porta una tristezza indescrivibile sapere che i fallimenti della BBC hanno contribuito significativamente alla sua paura, paranoia e isolamento che ricordo in quegli ultimi anni con lei".Inoltre, ha spiegato, "sono fermamente convinto che questo programma, Panorama in cui andò in onda l'intervista, non abbia alcuna legittimità e non dovrebbe mai più essere trasmesso. Ha effettivamente stabilito una falsa narrazione che, per oltre un quarto di secolo, è stata commercializzata dalla BBC e da altri".Come se non bastasse sulla Casa Reale è arrivato un altro macigno. Il principe Harry ha rilasciato una nuova intervista con nuove pesanti accuse contro la famiglia reale che rischiano di esarcerbare ulteriormente le tensioni fra i duchi di Sussex e Buckingham Palace.Il nipote della regina in una nuova conversazione con Oprah Winfrey, nel suo nuovo show, ha lanciato ulteriori accuse di razzismo riferendosi alla madre che aveva una relazione con qualcuno che non era bianco e alla sua tragica fine e ha rivelato di essere stato incapace di elaborare il dolore per la sua morte e del senso di impotenza per non averla potuta proteggere, parlando della sua dipendenza da droghe e alcol per intorpidire il dolore.