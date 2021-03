(Agenzia Vista) Venezia, 08 marzo 2021 Zaia: "Stiamo lavorando sul passaporto sanitario" "Stiamo lavorando sul passaporto vaccinale. Chi non vuole vaccinarsi ha il diritto di scegliere, però se viene chiesta la vaccinazione per salire in aereo noi non possiamo far finta di niente" così Luca Zaia, presidente del Veneto. / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev