(Agenzia Vista) Venezia, 05 marzo 2021 Zaia: "Veneto in arancione, scuole per ora restano aperte. Se serve si chiude" "Il Veneto è in zona arancione, per ora le scuole restano aperte ma se sarà necessario le chiuderemo". Così il Governatore del Veneto Luca Zaia in conferenza stampa. Facebook Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev