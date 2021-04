(Agenzia Vista) Roma, 03 aprile 2021 Fedez ha invitato il deputato Pd Alessandro Zan in diretta Instagram per parlare della legge che porta il suo nome: "Se le mie affermazioni producono una condizione di pericolo di discriminazione o violenza, quella non è più libertà d'espressione ma istigazione all'odio. Chi dice che legge e liberticida mente sapendo di mentire. Chi lo dice vuole continuare a istigare all'odio". Ig Fedez Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev