(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2021 Zingaretti: "Nel Lazio introdotta quota genere in bandi regionali, orgoglioso" "Tra le tante misure messe in campo dalla Regione, sono orgoglioso in particolare di una: nel Lazio abbiamo introdotto la quota di genere in tutti i bandi regionali, non per fare la carità, a dicembre il 98% di chi ha perso il lavoro è donna. Solo questo richiederebbe un intervento! Siamo convinti che all'interno delle aziende più è presente l'equilibrio di genere, più aumenta la competitività e la ricchezza del nostro comparto produttivo e del mondo del lavoro. Abbiamo già bandito quattro gare per il valore di 190 milioni di euro in cui sono premiate le aziende che contrastano il gender gap. Penso che sia l'unico caso italiano". Lo afferma il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione della presentazione del nuovo piano regionale per le politiche attive del lavoro. Regione Lazio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev