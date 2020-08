(Agenzia Vista) Toscana, 14 agosto 2020 Zingaretti: "Positivo voto iscritti, si governa da alleati non da avversari" "Il voto degli iscritti M5s sulle alleanze è un fatto positivo. Siamo una alleanza tra forze diverse ma per governare bisogna essere alleati, non avversari. Che si riesca a fare insieme percorsi comuni penso sia un fatto molto positivo". Lo ha detto Nicola Zingaretti a Orbetello. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev