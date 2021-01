(Agenzia Vista) Roma, 17 gennaio 2021 Zingaretti: "Se non si rispettano le opinioni degli altri non si può più lavorare insieme" "Una cosa è rilanciare, aprirsi e mettersi in discussione, per affrontare le sfide che abbiamo davanti, altra cosa è distruggere e aprire una crisi al buoio. Se non si rispettano le opinioni degli altri viene meno fiducia e possibilità di lavorare insieme". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti durante la direzione nazionale del partito. 00_42 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev