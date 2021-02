Call of Duty, arriva la Stagione 2 di Black Ops Cold War

Roma, 17 feb. (askanews) - Con un nuovo trailer, è stato annunciato l'inizio della Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops Cold War, tanto atteso dagli appassionati che finalmente hanno una data certa: si parte il 25 febbraio.Non sono stati svelati molti dettagli. Si ricomincia con la ricerca di Russel Adler è stato preso in ostaggio nella Stagione 1. Le piste portano al Sud-Est asiatico dove la suqadra d'assalto se la dovrà vedere con un trafficante del letale gas Nova 6.Bisognerà dirigersi verso una roccaforte nascosta nelle giungle del Laos per contrattaccare e liberare Adler con l'aiuto di 3 nuovi operatori e 4 nuove armi: la balestra, il fucile d'assalto galil, la mitraglietta AI-LC10 e la mini-pistola.