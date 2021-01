Clima, c'è un legame tra riscaldamento globale e freddo estremo

Milano, 13 gen. (askanews) - Esiste un legame tra gli eventi di freddo estremo di questi ultimi mesi e il fenomeno del riscaldamento globale. Lo rivela uno studio di una squadra di ricercatori delle Università di Milano-Bicocca e di Harvard che hanno individuato una condizione anticipatrice delle temperature anomale nella stratosfera polare da cui hanno origine i fenomeni che permettono all aria gelida di raggiungere le medie latitudini come le nostre.Il meccanismo analizzato dallo studio, curato da Mostafa Hamouda e Claudia Pasquero della Bicocca insieme con Eli Tziperman di Harvard è spiegato in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista "Nature Climate Change".Le condizioni meteorologiche invernali alle medie latitudini sono influenzate dal vortice polare che intrappola l aria fredda dell Artico alle alte latitudini e le impedisce di raggiungere altre zone del globo. Circa ogni 2anni, però, il vortice s'indebolisce e permette all aria gelida di raggiungere le medie latitudini: fino all'Italia stessa.L indebolimento del vortice polare viene innescato dal rapido riscaldamento dell aria a 30 chilometri di quota, in stratosfera, e provoca un anomalia dei venti. Un evento del genere è avvenuto proprio a cavallo del Capodanno 2021 e a portato un eccezionale ondata di neve e freddo, ancora in corso in Spagna.Lo studio italo-americano spiega i meccanismi ed evidenzia una condizione anticipatrice delle anomalie stratosferiche che non era mai stata riconosciuta prima: la temperatura superficiale dell Oceano Pacifico settentrionale, acque particolarmente calde riscaldano la fredda aria che giunge dalla Siberia favorendone la risalita ed arrivando a modificare le condizioni stratosferiche.Lo studio evidenzia che questo meccanismo acquisisce maggiore importanza in un clima più caldo. L Oceano Pacifico settentrionale, infatti, a causa della circolazione oceanica, si sta riscaldando molto più rapidamente del Nord Atlantico in risposta alla crisi climatica in atto.La rilevanza di questa scoperta è che potrebbe essere proprio questo il legame tra il riscaldamento globale degli ultimi decenni e l aumento degli eventi di freddo estremo nell inverno boreale.