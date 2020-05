Covid-19, anche l'Escape Room si fa a casa con animatori dal vivo

Roma, 6 mag. (askanews) - Anche l'intrattenimento si reinventa con il coronavirus. E l'esperienza di gioco si fa a distanza. "Escape Room a casa tua" ad esempio è un nuovo format che permette di entrare nelle "stanze di gioco a tema" dove si devono risolvere enigmi e fare gioco di squadra, anche online, con attori che interagiscono live.Ci sono diversi giochi di tutti i livelli per permettere a amici o familiari di divertirsi insieme, o l'uno contro l'altro. Bastano uno smartphone o un pc, e un po' di abilità nel risolvere i rebus. Per i giocatori seriali c'è "Entra nella Banda", a tema "Casa di Carta", dove si può provare il brivido di rapinare una banca come nella serie tv. Un animatore dedicato presenta il gioco e distribuisce gli indizi ai partecipanti, guidandoli nelle varie fasi con messaggi, chiamate e videochiamate dal vivo, ricreando la sensazione di essere davvero parte della banda del Professore.Per chi è alle prime armi c'è "Chi ha incastrato Mr. Simon?": con 10 enigmi in sequenza per trovare la combinazione numerica per aprire una cassaforte. "Il Grande Party di Gatsby", invece, per giocatori intermedi, permette di cimentarsi nella risoluzione di un omicidio nella New York del proibizionismo.Mentre in "Scuola di Maghi" ci si addentra nella famosa scuola di magia di Harry Potter, superando prove incredibili per accaparrarsi un posto come studente in una delle quattro case e sconfiggere "Tu Sai Chi".