Roma, 14 nov. (askanews) - Ricorre oggi, 14 novembre, la Giornata Mondiale del Diabete ed è partita una campagna di raccolta fondi per la ricerca di una cura al diabete di tipo 1.Il diabete di tipo 1 è una malattia autoimmune come il lupus o la sclerosi multipla. Non c'è cura e l'insulina non guarisce, ma tiene in vita gli ammalati, una vita estremamente complessa.