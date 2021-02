Il Mobile World Congress Shanghai nonostante le restrizioni Covid

Roma, 24 feb. (askanews) - Nonostante la pandemia di Covid-19 e tra molte restrizioni, a Shanghai ha preso il via il Mobile World Congress, l'edizione asiatica dell'importante fiera annuale dell'industria mobile che si tiene a Barcellona.L'edizione 2020 era stata annullata proprio a causa del coronavirus, quest'anno invece è tra le prime grandi fiere internazionali a svolgersi, anche se in modalità in parte online.Oltre 200 gli espositori nazionali e esteri tra cui Huawei, Qualcomm, ZTE e altri operatori del settore che presentano i loro ultimi prodotti con novità per il 5G, l'Internet delle Cose e l'intelligenza artificiale.