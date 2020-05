Il nuovo Facebook.com cambia volto: più facile e veloce

Milano, 8 mag. (askanews) - Facebook si rinnova cambia faccia a partire da oggi inizia il roll out del nuovo Facebook.com, prenannunciato durante lo scorso F8. La nuova versione desktop, più fresca e intuitiva, è stata progettata da zero utilizzando nuove tecnologie: sarà più veloce e più facile da usare, ed è pensata anche per affaticare meno la vista grazie.Da quando è stato lanciato, 16 anni fa, Facebook.com è cresciuto molto, soprattutto si è molto diffuso l'uso della versione mobile, ora arrivano una serie di novità per la versione desktop: Prima di tutto trova quello cerchi più velocemente grazie alla nuova navigazione semplificata con un look più pulito, testi più grandi.Foto e video si potranno guardare a tutto schermo. Gestire Pagine, Gruppi ed Eventi, ma anche consultare storie, video e album sarà più facile, coinvolgente e intuitivo.Infine la nuova modalità Sfondo Nero, è meno luminosa, con meno contrasto e meno brillantezza e questo permetterà di affaticare meno la vista.