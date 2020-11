In Giappone è corsa all'acquisto della Playstation 5

Kawasaki (Giappone), 12 nov. (askanews) - La battaglia tra Sony e Microsoft è entrata nella sua fase decisiva con il lancio il 12 novembre da parte del colosso giapponese della sua nuova console PlayStation 5, due giorni dopo l'uscita della Xbox Series del rivale americano.A causa della pandemia niente file davanti ai negozi: in Giappone i clienti sono venuti comunque a prendere la nuova console Playstation 5, come in questo negozio di Kawasaki, dopo avere effettuato l'acquisto online.A differenza di Microsoft, che aveva fatto un lancio unico sul mercato mondiale, Sony ha deciso di mettere in vendita la sua console in due tempi: Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Corea del Sud, Stati Uniti, Canada e Messico a partire da giovedì, il resto del mondo, tra cui l'Europa, dovrà attendere fino al 19 novembre.