Motori Rolls-Royce per l'aereo elettrico di Vertical aerospace

Milano, 9 mar. (askanews) - I motori Rolls-Royce alimentaranno il nuovo velivolo totalmente elettrico VA-X4 della Vertical Aerospace, concepito per la mobilità aerea urbana (UAM). Un sistema di alimentazione elettrica Rolls-Royce, infatti, sarà integrato nel veicolo pilotato a decollo e atterraggio verticale (eVTOL), che trasporterà fino a quattro passeggeri per 120 miglia a velocità di crociera di oltre 200 miglia orarie (più di 300 km all'ora), in corso di certificazione per il 2024.Vertical Aerospace è una collaborazione chiave per Rolls-Royce Electrical in quanto segna il suo primo accordo commerciale nel mercato UAM. Rolls-Royce progetterà l'architettura dell'intero sistema di propulsione e alimentazione di classe 100 kW di sollevamento e spinta, la distribuzione di potenza e il sistema di monitoraggio che sosterrà le operazioni.Vertical Aerospace, con sede a Bristol, ha già fatto volare diversi prototipi eVTOL in scala reale e la costruzione del VA-X4 inizierà presto con l'assemblaggio nel Regno Unito e il primo volo entro il 2021.L'elettrificazione del volo è una parte importante della strategia di sostenibilità di Rolls-Royce e supporta il suo obiettivo di contribuire a un futuro a zero emissioni di carbonio entro il 2050.Rolls-Royce ha anche recentemente annunciato una partnership in Italia con Tecnam e i principali attori dell'aviazione mondiale per lo sviluppo del P-Volt: un aereo passeggeri a breve e medio raggio, completamente elettrico, con due motori gemelli, progettato per la massima versatilità e sicurezza, alimentato da energia rinnovabile.