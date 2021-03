Spazio, la Nasa presenta la nuova missione Crew 2 di SpaceX

Houston, 2 mar. (askanews) - La Nasa ha presentato ufficialmente, nel corso di una conferenza stampa online a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19 in corso, i 4 astronauti dell'equipaggio della nuova missione Crew 2 di SpaceX.Si tratta della seconda missione operativa con equipaggio umano ad anrrivare sull'Iss con una navetta Crew Dragon lanciata dal suolo americano nell'ambito del cosiddetto Commercial Crew Program che vede la Nasa collaborare con aziende aerospaziali private per mandare astronauti sulla Stazione spaziale internazionale.A bordo, gli astronauti americani Shane Kimbrough e Megan McArthur della Nasa, il giapponese Akihiko Hoshide della Jaxa (Japan Aerospace Exploration Agency) e l'astronauta francese dell'Esa (Agenzia spaziale europea) Thomas Pesquet. Il lancio è programmato per il 20 aprile 2021 dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center della NASA a Cape Canaveral, in Florida.Per Thomas Pesquet, ex pilota di Air France e compagno di corso degli italiani Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti, si tratta della seconda volta in orbita dopo la missione Proxima del novembre 2016. La sua nuova missione si chiamerà Alpha. Pesquet sarà il primo astronauta europeo a volare nello Spazio a bordo della nuova navetta privata americana Crew Dragon di SpaceX.